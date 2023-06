Voiles du Vieux-Port, 16-18 juin : 20 ans de voile classique en rade de Marseille

Accueil > Sports > Voiles du Vieux-Port, 16-18 juin : 20 ans de voile classique en rade (...)

Pour les 20 ans des Voiles du Vieux-Port, la rade de Marseille s’était parée de ses plus beaux atours. Au terme de trois jours magnifiques de confrontation, l’élégante flotte des voiliers de tradition répartie en 4 classes a rejoint une dernière fois les pontons de la Société Nautique de Marseille pour célébrer ses champions. Pour ces bateaux parfois plus que centenaires, entretenus à merveille et menés de mains expertes, la motivation du podium est toujours aussi vive.

(Photo Piérick Jeannoutot)

Ambiance olympique

« Ils sont tous impressionnants », résume Philippe Faure, le très expérimenté président du comité de course, assisté par Hélène Silve au comité technique. « Du premier au dernier, du plus petit au plus grand, c’est magnifique de les voir régater. Quand on commence à s’intéresser à la voile classique, on est fasciné par les grands Aurique, avec leurs cathédrales de voiles et leurs gréements qui n’en finissent plus, mais petit à petit, on découvre aussi des bateaux qui sont plus modestes, mais qui sont incroyables de par leur construction, leur histoire. On sent derrière ces bateaux qu’il y a du travail, des hommes, une âme ». Si la météo s’est avérée parfaite pour proposer aux concurrents des parcours variés, adaptés à leurs performances, les conditions de vent médium ne sont pas pour autant les plus simples à négocier sur l’eau « Ce sont des bateaux souvent lourds, et lorsqu’ils ont pratiquement toute la toile dessus, il y a des pressions incroyables. Il faut énormément de force et savoir exactement où mettre les mains. Bravo à tous ces marins qui forcent l’admiration. »

En Epoque Marconi A, Falcon met une nouvelle victoire au compteur du Q-Class précédemment nommé Jour de Fête, devant Ellen et Eileen 1938, alors que la première place revient à Windhover en Epoque Marconi B devant Brillig et Briseis. Chez les Epoque Aurique A, le spectaculaire P Class Corinthian s’impose devant son homologue Chips et le délicieux Lulu, alors que la victoire s’est jouée au couteau en Classique Marconi pour Kertios, à égalité de points avec Sagittarius et juste devant Palynodie. Il est à noter la présence sur le plan d’eau d’équipages anglais, italien et portugais.

Zoom sur : Falcon à la fête

Si l’histoire est marquée par l’audace et le talent des navigateurs portugais, Patrick Monterio de Barros fait honneur à sa nationalité. Le nouveau propriétaire de Falcon - vainqueur ce soir dans sa catégorie - précédemment connu sous le nom de Jour de Fête, a sans doute l’un des plus beaux palmarès de son pays. Depuis son premier titre de Champion du Portugal en Moth à 13 ans, dans ses multiples vies il a tout écumé en Finn, en Star et en Dragon et été sélectionné pour 4 olympiades. En habitable, il a décroché le titre mondial en RC44 et celui de vice-champion en Half Tonner, puis en 6mJI, au terme de 5 saisons intenses.

A 78 ans, après trois tours du monde sur une goélette de 35 mètres, l’envie de changer de bateau de régate s’est manifestée : « Mon ami d’enfance Bruno Troublé m’a dit : "Il y a un très beau bateau qui serait bien pour toi. Un bateau très compétitif". » Le mot semble avoir touché la cible : « Nous sommes venus à la Société Nautique de Marseille pour le voir et nous avons fait affaire ». La magie du Q-Class de 1930 immaculé aux hublots ciselés de 15 m de long a de nouveau opéré, et le bateau a retrouvé son nom d’origine : Falcon. Très bonne nouvelle pour le Pôle Tradition de la SNM, le nouvel armateur et son associé, Paolo Mirpuri -sponsor des deux dernières campagnes de VOR 65 portugaises- ont choisi en connaissance de cause d’y laisser l’oiseau aristocratique, sous la surveillance efficace de son boat captain, la très compétente Elise Garcin.

Classement général

Epoque Aurique A

1- Corinthian, Bertrand Dreux – LVM voiles 4 points

2- Chips, Maxime Le Tulzo – YCSB 5 points

3- Lulu, Denis Rebufat – CNTL 9 points

Epoque Marconi A

1- Falcon, Patricio Monteiro de Barros – SNM 3 points

2- Ellen, Marc Avazeri – SNM 10 points

3- Eileen, Jean Paquiero – SN La Ciotat 11 points

Epoque Marconi B

1- Windhover, Olivier Poullain – SN de Sanary 3 points

2- Brillig, Martin Weber – CNTL 7 points

3- Briseis, Benoit Girerd – SNM 12 points

Classique Marconi

1- Kertios, Franck Bourriot – SNM 7 points

2- Sagittarius, Thierry Laffitte – SR Antibes 7 points

3- Palynodie, Henri Ferbus – SN de Sanary 8 points