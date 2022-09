Voyage présidentiel en Algérie. Entretien avec Rostane Mehdi : ’Le dialogue réinstallé au plus haut niveau entre deux pays qui ne se parlaient plus’

Accueil > Méditerranée > Echanges > Voyage présidentiel en Algérie. Entretien avec Rostane Mehdi : ’Le (...)

Rostane Mehdi, directeur de Sciences Po Aix (Photo DR)

Destimed : Quels ont été les points forts de ce voyage du président de la République en Algérie ?

Rostane Mehdi : Il s’agit d’une visite de trois jours très réussie qui réinstalle le dialogue au plus haut niveau entre deux pays qui ne se parlaient plus et connaissaient des tensions vives. La dimension la plus spectaculaire de cette visite est l’instauration d’un partenariat stratégique sur la sécurité entre les deux pays. Il faut en effet noter que, pour la première fois depuis l’indépendance, les plus hauts responsables militaires, chef d’état-major, en tête, et du renseignement étaient là, en présence des deux chefs d’État : Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne et Emmanuel macron, président de la République française. Ils ont pu échanger, travailler ensemble, c’est considérable.

« Une relance de la coopération »

Il a également été question de coopération ?

En effet, ce voyage s’est conclu par une relance de la coopération dans des domaines aussi variés que l’économie, l’énergie, l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation. Après des années de stagnation voire de régression c’est une nouvelle page qui peut s’écrire en matière de coopération. Le président Macron a clarifié la question des binationaux, en insistant sur leur importance dans les relations entre les deux pays, c’est une première. La déclaration d’Alger note ainsi qu’ils sont un pont entre les deux rives.

« Ce qui distingue la mémoire de l’histoire »

Qu’en est-il de la mémoire ?

C’est une question très inflammable. Je voudrais à ce propos rappeler ce qui distingue la mémoire de l’Histoire. La mémoire renvoie à un vécu nourri d’expériences que l’on peut réinterpréter sachant que la mémoire est sujette à défaillance et qu’il peut y avoir reconstruction. Et nous sommes aussi confrontés à la disparition des témoins directs. Et puis, on constate que les mémoires peuvent être en rivalité, en concurrence victimaire. Alors la mémoire doit s’exprimer mais nous avons besoin de l’Histoire qui la canalise, l’objective. Et, dans ce domaine, l’exercice des deux présidents est réussi. Ils réintègrent la mémoire dans une démarche historique et scientifique pour écrire le récit le plus objectif possible dans lequel les mémoires pourront coexister sans être concurrentes.

On assiste à la recherche d’un point d’équilibre. Il y a d’une part la légitimité de la cause algérienne, de la décolonisation face à un colonialisme qui était un système violent et injuste qui contenait en lui-même les germes de sa propre perte. Mais la légitimité ne doit pas nier la réalité des douleurs. La guerre d’indépendance était légitime mais elle n’en a pas moins été violente. Elle a entraîné des pertes et des souffrances dans toutes les communautés et il ne faut pas oublier que tout le monde a souffert dans la construction d’un récit qui soit le plus proche possible de la réalité .

« Dans les années 70 il n’y avait pas besoin de visas »

Comment a été traitée la polémique autour des visas ?

C’est une question délicate et on oublie parfois que dans les années 70 il n’y avait pas besoin de visas pour se rendre d’un pays à l’autre. Puis, la France l’a mis en place dans les années 80 et l’Algérie, dans le cadre de la réciprocité, a établi à son tour un visa. Ces visas sont, depuis, au cœur d’une tension permanente non seulement entre les États mais aussi entre les citoyens. Après, l’époque a changé depuis les années 7O. Les risques sécuritaires, sanitaires, imposent une régulation de la circulation mais cela ne doit pas dire tarissement. Emmanuel Macron s’est prononcé en faveur d’une politique raisonnable favorisant la mobilité de toutes les personnes dont la mobilité est facteur de développement et de dynamisme -artistes, sportifs, entrepreneurs, universitaires, scientifiques, associatifs, responsables politiques- permettant, d’une rive l’autre de la Méditerranée, de bâtir davantage de projets communs. Il a ainsi annoncé que la France allait passer de l’accueil de 30 000 étudiants algériens cette année à 38 000 l’an prochain. Il faut, parallèlement, que l’Algérie accepte d’accueillir les Algériens expulsés. Personnellement, je regrette cette époque où l’on circulait d’une rive à l’autre sans autre viatique que le passeport. Le monde a certes changé, mais il faut retrouver de la fluidité. Actuellement des personnes sont privées de voir leurs parents, leurs enfants, leur frère, leur sœur pour des questions de visa, ce n’est pas possible.

« Un office franco-algérien de la jeunesse n’a pas été évoqué »

Est-ce que selon-vous certains sujets auraient mérité d’être abordés ?

On parle de coopération pour la jeunesse, je regrette que la création d’un Office franco-algérien de la jeunesse n’ait pas été évoqué en s’appuyant sur l’exemple de l’office franco-allemand de la jeunesse qui a vu le jour au sortir de la seconde guerre mondiale. L’accueil de jeunes algériens dans des familles en France lors de séjours enracinerait le partenariat. Or, pour qu’un partenariat aussi ambitieux prenne vie il importe que les appareils politiques soient en phase mais cela ne suffit pas il faut aussi un enracinement dans la population, il faut que la conscience, du fait que nous sommes dans une communauté de destin, soit partagée par le plus grand nombre sur les deux rives.

In fine, que retenez-vous de ce déplacement en Algérie ?

Je retiens le caractère positif de cette visite même s’il peut y avoir des revers. On se souvient de l’extraordinaire voyage de Jacques Chirac en 2003 avant que cette dynamique ne soit cassée par la loi sur le caractère positif de la colonisation mais là, je sens que nous sommes parvenus à un point de bascule car on trouve du volontarisme aussi bien chez Abdelmadjid Tebboune que chez Emmanuel Macron. Nous sommes dans une communauté de destin, nous avons le français en commun, « ce butin de guerre » comme l’avait qualifié l’écrivain Kateb Yacine. Il existe un entrelacement des sociétés civiles. Nous sommes confrontés aux mêmes défis climatiques mais aussi stratégiques car l’Algérie n’a pas envie de voir des États djihadistes s’installer au Sud de sa frontière.

Propos recueillis par Michel CAIRE