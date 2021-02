Accueil > Aix Marseille > Economie > Wallis : Pour que vive la photo...

« Wallis -qui a vu le jour en 1989, fondé par 3 photographes- est une banque d’images spécialisée dans la mise en valeur des paysages et des activités. Nous disposons de plus de 5 millions d’images généralistes dont une large sélection sur le sud de la France », explique Laurent Saccomano qui, avec son associé Guillaume Ruoppolo, a repris Wallis en 2019. Entretien.

Destimed : Quel est le rôle de Wallis ?

Laurent Saccomano : Lorsque nous avons repris avec Guillaume Ruoppolo la société Wallis en 2019, nous nous sommes retrouvés à la tête d’une photothèque de 5 millions de photos. Des photographes, essentiellement professionnels, déposent des photos que nous vendons à des institutions, des agences, des guides, des entreprises... Et, nous travaillons aujourd’hui avec 130 photographes. Wallis est la seule agence de ce type au Sud de Paris.

Nous avons fait la Une des quarante ans de "GEO"

Vous êtes aujourd’hui en train de vous diversifier. Qu’en est-il ?

Effectivement, nous avons ajouté une dimension production. Nous travaillons depuis trois ans avec l’OM, France 3, nous avons notamment collaboré à trois Thalassa, à L’Oeil du 20 heures sur France 2, et pour TF1. Je me suis spécialisé dans la photo par drone tandis que Guillaume est l’un des meilleurs spécialistes de France de photographies sous-marine. Nous avons de cette manière très largement développé notre intervention puisque Guillaume va partir à Tahiti, à la demande de l’Office de tourisme mais avant, il est allé au Mexique, au Japon, en Micronésie, à Malte... A la demande des offices du tourisme mais aussi de tour-opérateurs...Et, nous avons fait la Une des quarante ans de GEO. Nous en sommes très fiers.

Vous évoquez le tourisme, un secteur profondément touché par la crise de la Covid. Vous-mêmes comment traversez-vous cette période ?

Nous avons la chance d’avoir plusieurs casquettes ce qui nous a permis de résister. Nous travaillons régulièrement pour les calendriers de la Poste, mais aussi avec des institutions telles que la région Sud, le département des Bouches-du-Rhône. Et puis nous sommes l’épicerie fine de la photothèque. Il existe de très grosses structures américaines qui ont bien plus de photos que nous. Mais nous, nous avons un service après-vente dont elles ne disposent pas. On peut nous appeler au 04 91 34 75 15, nous pouvons être réactifs et faire du sur-mesure.

Créer un pôle mutualisé de photographes

Mais, est-ce que cette crise vous a donné des idées pour enrichir votre palette et vous rendre encore plus solide ?

Nous voudrions, tout en gardant nos valeurs, notre réactivité, créer un pôle mutualisé de photographes afin de chercher des clients dans la France entière. Ce qui nous permettrait, quel que soit le point du territoire où une photographie est demandée de pouvoir proposer un nom dans le secteur. Nous sommes persuadés que la survie de notre profession passe par la mutualisation.

Nous souhaitons proposer aux clients, quel que soient leur lieu, quelque soit le type de photographie souhaitée, le photographe qui puisse répondre à leurs attentes. C’est à dire avoir la proximité géographique mais aussi les spécialistes dans la photographie culinaire, sportive, l’illustration... Nous avons aussi le projet d’ouvrir des galeries éphémères entre juin et septembre dans la région Sud afin de vendre nos tirages d’art. Nous avons enfin acheté un bateau semi-rigide de 7 mètres disposant d’une plateforme de décollage pour les drones, des branchements de batteries pour caméras... pour tous ceux qui veulent faire des tournages sur l’eau sachant que Marseille accueille les JO en 2024...

Propos recueillis par Michel CAIRE

Plus d’info : wallis.fr

