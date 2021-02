Accueil > Ailleurs > Société > Webedia et Miimosa ensemble en faveur de la transition alimentaire

Quand une référence de la cuisine en ligne s’associe à une plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et à l’alimentation… Cela donne « Les Coups de Pousse » de 750g, un projet visant à promouvoir une consommation responsable, de qualité́ et de saison.

Avec 9 millions de visiteurs uniques et 16 millions d’abonnés à ses pages sociales, Webedia est sans conteste un mastodonte du contenu online. Dans le prolongement de sa nouvelle plateforme de marque et de sa signature « Gourmands et Responsables », révèles à l’automne 2020, 750g, l’un des leaders de la cuisine en ligne a annoncé son partenariat exclusif avec MiiMOSA, la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et à l’alimentation, résolument engagée dans la transition agricole et alimentaire.

L’accès à des outils de promotion réellement puissants

De cette association découle « Les Coups de Pousse 750g avec Miimosa », un projet éditoriale annuelle commun visant à promouvoir 5 projets. Ces heureux lauréats pourront alors profiter d’une collecte de financement participatif relayée auprès des communautés, d’un abondement de 1 000€ par le groupe Webedia, et d’une campagne de communication sur le site 750g.com et ses réseaux sociaux. Pour plus d’informations, il suffit de se connecter sur coupsdepousse.750g.com. Dès aujourd’hui, on peut découvrir le premier projet de Lola, une cultivatrice de légumes bio, dans les Hauts-de-France, qui compte irriguer ses plantations avec un système écologique basé sur des tunnels.

Une action concrète positive et responsable dans la transition alimentaire

« Avec les Coups de Pousse 750g, nous souhaitons répondre aux préoccupations de nos audiences, tiraillées entre plaisir de la cuisine et conscience sociétale et environnementale, en leur montrant qu’il est possible d’avoir, chacun à son niveau, une action concrète, positive et responsable dans la transition alimentaire. Miimosa nous est apparu comme le partenaire parfaitement en phase avec cet objectif et avec nos valeurs, et grâce à qui nous ancrons aujourd’hui notre positionnement de guide du mieux manger », déclare Antoine Meunier, DGA Marketing et Publishing, en charge notamment de 750g.

Mathieu Seller