Accueil > Culture > Cinéma > Websérie. "Cancelled" épisode 6 : le mal du pays

Les jours passent et se ressemblent pour Maria, Luke et… la belle-mère. Rien ne change et le moral décline à vue d’œil au sein du petit appartement. Luke et sa mère ont le mal du pays et rêvent de retrouver leur précieuse Australie. Pour Maria, la présence de sa belle-mère est de plus en plus pesante. Que peuvent-ils bien faire pour arranger les choses ?