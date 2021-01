Accueil > Culture > Cinéma > Websérie. -Cancelled- épisode 8 : La Fracture

Rien ne va plus entre les deux tourtereaux et la fracture est de plus en plus évidente. La tension monte au sein du foyer. La raison de toute cette pression : la belle-mère pardi et le fait qu’elle ne puisse pas rentrer en Australie. Les choses vont-elles pouvoir continuer ainsi encore longtemps ?