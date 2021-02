Websérie. Dhanasri, les Julies et les fantômes, épisode 3 :Tu peux rêver, oui, mais quand tu dors...

Accueil > Culture > Cinéma > Websérie. Dhanasri, les Julies et les fantômes, épisode 3 :Tu peux rêver, oui, (...)

La vie continue au cœur du château et la famille apprend à cohabiter avec les habitants tout de blanc drapés. Enfin pas tous, puisque Julie garde irrémédiablement la tête sur les épaules et ne s’ouvre pas à ces colocataires fugaces mais pourtant bel et bien présents. Il ne lui reste plus qu’à s’améliorer comme le pense secrètement Dhanasri.