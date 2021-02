Websérie. Dhanasri, les Julies et les fantômes, épisode 4 : ça coûte un bras dêtre riche

Accueil > Culture > Cinéma > Websérie. Dhanasri, les Julies et les fantômes, épisode 4 : ça coûte un (...)

Un avis de saisie, des solutions à trouver et des fantômes. Certains les voient, d’autres pas… Mais ils sont là à nos côtés pense Dhanasri. De son côté Julie, enfin l’une des Julie, les a enfin vus… Sous l’emprise de l’alcool. Qu’importe, elle les a vus et c’est bien cela l’essentiel non ?