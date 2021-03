Websérie. Ratée Sans Avenir- épisode 3 : je sais ce que je vaux

Accueil > Culture > Cinéma > Websérie. Ratée Sans Avenir- épisode 3 : je sais ce que je (...)

Comment attirer l’attention d’un beau garçon qui nous plaît. Pas facile facile, sur commande. Comme quoi, l’humour ou la séduction, ne sont pas forcément là quand on claque des doigts et il est facile de se casser les dents quand on veut décrocher un rencard...