World Travel Award 2021 : Cannes parmi les destinations d’exception

Votez pour Cannes ! ©DR

La cité azuréenne est ainsi sélectionnée dans les catégories « Meilleure destination des festivals et événements d’Europe » et « Meilleure destination balnéaire d’Europe ». Ces deux nominations confirment, une fois encore, la place privilégiée de la Ville dans le panorama du tourisme européenne et mondial.

Cannes une destination touristique d’exception

Parmi ses atouts, le palais des Festivals et des Congrès est une place forte de l’événementiel dans l’Hexagone et bien au-delà de ses frontières. Chaque année, il accueille des événements de renommée mondiale, que ce soit l’incontournable Festival de Cannes, les CanneSeries, le Mipim, ou bien encore le Tax Free World Exhibition...

Dans la liste des prestigieux nominés, on retrouve ainsi Barcelone (Espagne), Budapest (Hongrie), Dublin (Irlande), Londres (Angleterre), Les îles de Madère, Moscou (Russie), Munich (Allemagne) et Venise (Italie)… Cannes étant la seule destination française plébiscitée.

Des investissements conséquents en faveur du tourisme

Cette sélection est une véritable reconnaissance pour la cité cannoise qui n’a pas lésiné sur les investissements pour mettre en place sa stratégie de développement. Trois années de travaux, de ré-ensablement, d’élargissement historiques, puis d’harmonisation et d’embellissement ont remodelé les plages de la Croisette. Plus loin encore, l’harmonisation et la personnalisation des établissements de restauration donnent un cachet unique pour profiter sans modération d’un panorama exceptionnelle propice au farniente et à la baignade sur un sable blanc et des eaux turquoises.

Forte de ces nombreux atouts, Cannes est donc l’unique chance tricolore de décrocher le prestigieux sacre de meilleure destination balnéaire d’Europe des World Travel Awards 2021. Face à elle, Corfou (Grèce), Majorque (Espagne), Marbella (Espagne), Porto Santo (Madère), la Sardaigne (Italie), l’Algarve (Portugal) sont sans conteste de redoutables concurrents. Pour y parvenir, la municipalité de David Lisnard compte sur la qualité et la pluralité de son secteur hôtelier. Parmi ces établissements, certains sont également sélectionnés pour décrocher une récompense :

• L’Hôtel Barrière Le Majestic dans la catégorie Meilleure suite hôtelière de France 2021

• L’Hôtel Martinez dans la catégorie Meilleure suite hôtelière de France 2021

• Le Five Seas Hotel dans la catégorie Meilleure boutique hôtel de France 2021

Faire gagner Cannes

Pour faire gagner Cannes, rien de plus simple puisque tout le monde peut participer au vote en cliquant sur les liens suivants :

• Pour la meilleure destination des festivals et événements d’Europe 2021

• Pour la meilleure destination balnéaire d’Europe 2021

