Yuccas Swimwear : des maillots de bain corses respectueux de la mer

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Yuccas Swimwear : des maillots de bain corses respectueux de la (...)

Implantée à Malaga, la société Yuccas Swimwear n’en a pas moins le cœur corse. Charlène Paoli, originaire de Ghisoni, pense et imagine avec son équipe des maillots de bain pas tout à fait comme les autres. Pour concevoir ses modèles, la jeune entreprise utilise des déchets plastiques récupérés en Méditerranée et les transforme en vêtements tendance pour les hommes.

Un ligne de maillots de bain pour hommes éco-responsable. ©DR

Faire rimer prêt-à-porter avec protection de l’environnement… C’est possible ! La preuve donc avec la start-up Yuccas Swimwear. Pour Charlène Paoli, Corse de cœur de cœur et de sang, il semblait inconcevable de ne pas s’engager dans la préservation de la planète, tout en s’adonnant à ce qu’elle fait de mieux : penser et concevoir des lignes « fashion ». Avec son époux Alexandre, ils ont peut-être fait le choix de s’installer à Malaga, mais pas une journée se passe sans que leur esprit vagabonde à Porto-Vecchio, où ils se sont mariés, ou Bastia, lieu de naissance de leur premier enfant.

Des vêtements qui s’engagent pour la préservation de la Méditerranée

Entre la Costa del Sol et les côtes de l’Ile de Beauté, la Méditerranée est un fil conducteur omniprésent. C’est cette grande bleue que le couple a décidé de placer au cœur de leur processus commercial éco-responsable. « Si nous ne prenons pas conscience de l’urgence, en 2050, l’océan contiendra plus de matières plastique que de poissons », explique les créateurs sur leur site Internet. Il fallait donc agir et agir vite. C’est dans cet optique que la jeune entreprise a rejoint Seaqual Initiative pour dépolluer les plages et océans.

Le label Seaqual comme garantie de l’éco-responsabilité de la marque

L’idée a donc germé d’utiliser le « butin » des collectes et du recyclage des déchets plastiques pour en faire une matière première utilisable dans les lignes de vêtements Yuccas Swimwear. Pour cela, une fois le plastique récolté est transformé en particules, il devient un fil « eco-friendly » qui permet de produire des matières certifiées Oeko-Tex, innovantes et de qualité. C’est grâce à ce tissu 100% matières recyclées, que la marque peut arborer fièrement le label Seaqual.

Les amoureux des océans ne s’y trompent pas puisque la petite entreprise « corse » de Malaga commence à voyager bien au-delà de la Costa del Sol. Une fierté pour l’Ile de Beauté.

La rédaction