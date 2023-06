Zinédine Zidane : un parrain à la hauteur des enjeux portés par Le Point rose

Accueil > Aix Marseille > Société > Zinédine Zidane : un parrain à la hauteur des enjeux portés par Le Point (...)

Zinédine Zidane accompagné de Nathalie Paoli et du maire d’Istres François Bernardini ©Le Point Rose

Pour mener à bien le projet de Maison du Point rose, qui accueillera à Istres les enfants qui ne peuvent plus guérir et leurs familles sur le chemin de la résilience, l’association avait besoin d’un lieu aussi beau que le domaine de Conclué à Istres. « Mais pour aller encore plus loin dans son aboutissement, indique Nathalie Paoli, nous avions besoin d’un parrain ».

C’est dans l’écrin de verdure du Pavillon de Grignan que le voile a été levé sur le nom d’un parrain exceptionnel de cet équipement unique en France , « un parrain qui accepte de s’engager sur le sujet si dur de la fin de vie et du deuil d’un enfant. Une personne au cœur immense » C’est en présence du maire d’Istres, François Bernardini, Nicole Joulia, Première adjointe et conseillère départementale et Suzel Ayot, adjointe et conseillère régionale, que le nom de Zinedine Zidane, connu pour son humilité et sa générosité a été dévoilé.

Zinedine Zidane en acceptant le parrainage n’a pas pu retenir ses larmes : « Je vais tout faire pour accompagner ce projet et toutes ces familles. Vous avez choisi la bonne personne et je vais vous soutenir à fond ». Il faut dire le sujet le touche particulièrement, lui qui a vu ses parents perdre un enfant : « Perdre un enfant, c’est la chose la plus terrible qui existe. Mes parents l’ont vécu, et je sais que c’est dur ».

La Maison du Point rose a pour vocation d’accueillir des familles dont les enfants sont atteints de maladies incurables afin de leur offrir des jours paisibles, entourés et accompagnés. « La Maison du Point rose à Istres offrira d’abord aux familles un lieu de vie ! Un lieu de répit et de ressourcement. Car ce qui peut aider une famille à vivre l’impensable c’est d’abord, encore et toujours la vie. Une vie que les parents n’ont plus la force d’accueillir et que ce lieu, avec ses professionnels, sa nature, ses ressources et ses liens permettront d’accueillir à nouveau », a expliqué Nathalie Paoli, Présidente l’association Le Point rose.

Ce jour marquait aussi le lancement du fonds de dotation nécessaire à la réalisation du projet . Ce lieu sera crée sur l’ancien domaine agricole de Conclué, situé route de Saint-Chamas, sur près de 27 hectares dans la nature, à deux minutes d’un accès à l’étang, et à 5 minutes du centre ville. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année, avec une livraison annoncée mi 2025.